Пожар в клубе Северной Македонии: количество погибших возросло до 61
Количество жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 61 после того, как один из пострадавших умер в Литве, куда его отправили для лечения.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
По словам македонского министра здравоохранения Арбена Таравари, умерший – 29-летний мужчина, который находился в критическом состоянии с ожогами третьей степени на 35% тела.
"Его состояние ухудшалось с 4 апреля", – добавил министр.
Таравари также сказал, что 76 пострадавших в пожаре остаются в больницах Северной Македонии и других стран, из них двое – в критическом состоянии.
На прошлой неделе в больнице Литвы также умер менеджер ночного клуба, который получил ожоги второй и третьей степеней.
Пожар в ночном клубе "Пульс" в македонском городе Кочаны в ночь на 16 марта унес жизни уже 61 человека, прежде всего молодежи, и привел к ранению еще около 200.
Пожар вспыхнул после того, как на сцене без разрешения запустили фейерверк. В рамках расследования прокуратура уже установила около 30 человек, среди них – бывший министр экономики Северной Македонии.