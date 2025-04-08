У Люксембурзі назвали абсурдним запроваджений Німеччиною прикордонний контроль

Міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден заявив, що наратив німецького уряду про те, що прикордонний контроль не спричиняє збоїв і покращує безпеку, не відповідає дійсності.

Про це міністр сказав в інтерв'ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Німеччина викликала обурення серед своїх сусідів після того, як восени минулого року відновила контроль на багатьох своїх кордонах після серії насильницьких нападів, пов'язаних з мігрантами.

Глоден вважає, що цей захід загрожує Шенгенській зоні без кордонів, яка є життєво важливою для одного з найменших членів ЄС, розташованого між Німеччиною, Францією та Бельгією. Близько 225 тисяч людей щодня в'їжджають до Люксембургу, щоб працювати в таких ключових секторах, як охорона здоров'я та фінанси.

Люксембурзький міністр стверджує, що Німеччина не змогла виконати свою обіцянку запобігти заторам на кордонах та іншим зовнішнім ефектам.

"Я майже щодня отримую скарги від людей, які кажуть, що сумніваються, чи будуть вони ще приїжджати до Люксембургу на роботу.... Багато люксембуржців кажуть, що вони більше не їздять до Тріра (в Німеччині), наприклад, на шопінг", – сказав Глоден.

На противагу цьому, спорадичні вибіркові перевірки у Франції, які проводяться з часів минулорічної Олімпіади, спричиняють лише мінімальні перебої, каже Глоден.

Міністр поставив під сумнів позитивний вплив на безпеку прикордонного контролю в Німеччині, про що каже німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер. За його словами, напади, які спонукали Німеччину до перевірок, ймовірно, були здійснені нелегальними мігрантами, які перебували в країні протягом багатьох років.

За словами Глодена, німецька система, яка зосереджена на двох постійних контрольно-пропускних пунктах на двох автомагістралях, залишає "безліч можливостей для в'їзду в країну через менші мости". "Ця ідея постійних контрольно-пропускних пунктів є абсурдною", – зазначив Глоден.

Він додав, що "політики в Берліні, схоже, абсолютно не усвідомлюють, що цей контроль.... є марним".

З огляду на розбіжності, Люксембург вирішив у лютому подати скаргу до Європейської комісії на останнє розширення прикордонного контролю з боку Німеччини.

Згідно з Шенгенськими правилами, контроль повинен бути обґрунтований як пропорційний, коли він поновлюється кожні шість місяців. За аргументацією Глодена, німецький контроль "не відповідає правовим критеріям".

Згідно з поточною оцінкою міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, контроль на всіх зовнішніх кордонах Німеччини приніс успіхи – правоохоронці не пустили в країну приблизно 50 тисяч осіб.

Внутрішній прикордонний контроль був введений з 16 жовтня 2023 року на кордонах Польщі, Чехії та Швейцарії, а ще раніше – Австрії. Загалом же Фезер розпорядилась запровадити тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах країни для обмеження людей, які в’їжджають без візи, у вересні 2024 року.