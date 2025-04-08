В Люксембурге назвали абсурдным введенный Германией пограничный контроль

Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден заявил, что нарратив немецкого правительства о том, что пограничный контроль не вызывает сбоев и улучшает безопасность, не соответствует действительности.

Об этом министр сказал в интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Германия вызвала возмущение среди своих соседей после того, как осенью прошлого года возобновила контроль на многих своих границах после серии насильственных нападений, связанных с мигрантами.

Глоден считает, что эта мера угрожает Шенгенской зоне без границ, которая является жизненно важной для второго наименьшего члена ЕС, расположенного между Германией, Францией и Бельгией. Около 225 тысяч человек ежедневно въезжают в Люксембург, чтобы работать в таких ключевых секторах, как здравоохранение и финансы.

Люксембургский министр утверждает, что Германия не смогла выполнить свое обещание предотвратить пробки на границах и другие внешние эффекты.

"Я почти ежедневно получаю жалобы от людей, которые говорят, что сомневаются, будут ли они еще приезжать в Люксембург на работу.... Многие люксембуржцы говорят, что они больше не ездят в Трир (в Германии), например, на шопинг", – сказал Глоден.

В противоположность этому спорадические выборочные проверки во Франции, которые проводятся со времен прошлогодней Олимпиады, вызывают лишь минимальные перебои, говорит Глоден.

Министр поставил под сомнение положительное влияние на безопасность пограничного контроля в Германии, о чем говорит немецкий министр внутренних дел Нэнси Фезер. По его словам, нападения, которые побудили Германию к проверкам, вероятно, были совершены нелегальными мигрантами, которые находились в стране в течение многих лет.

По словам Глодена, немецкая система, которая сосредоточена на двух постоянных контрольно-пропускных пунктах на двух автомагистралях, оставляет "множество возможностей для въезда в страну через меньшие мосты": "Эта идея постоянных контрольно-пропускных пунктов абсурдна".

Он добавил, что "политики в Берлине, похоже, совершенно не осознают, что этот контроль (...) бесполезен".

Учитывая разногласия, Люксембург решил в феврале подать жалобу в Европейскую комиссию на последнее расширение пограничного контроля со стороны Германии.

Согласно Шенгенским правилам, контроль должен быть обоснован как пропорциональный, когда он возобновляется каждые шесть месяцев. Согласно аргументации Глодена, немецкий контроль "не соответствует правовым критериям".

Согласно текущей оценке министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, контроль на всех внешних границах Германии принес успехи – правоохранители не пустили в страну примерно 50 тысяч человек.

Внутренний пограничный контроль был введен с 16 октября 2023 года на границах Польши, Чехии и Швейцарии, а еще раньше – Австрии. В целом же Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны для ограничения людей, въезжающих без визы, в сентябре 2024 года.