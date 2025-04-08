У Канаді виявили пов'язану з Китаєм дезінформаційну кампанію проти нового прем’єра

Уряд Канади повідомив про виявлення операції з дезінформації в інтернеті, що, як зазначається, була пов'язана з китайським урядом і спрямована проти прем'єр-міністра Марка Карні напередодні парламентських виборів у країні.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Оперативна група з питань безпеки та розвідувальних загроз "спостерігала за інформаційною операцією, спрямованою на 45-ті загальні вибори", йдеться у повідомленні управління Таємної ради Канади.

За даними канадської влади, операцію було розпочато "найпопулярнішим новинним акаунтом" Youli-Youmian у китайському додатку WeChat.

Як зазначено, акаунт Youli-Youmian пов'язаний із Центральною комісією з політичних і правових питань Комуністичної партії Китаю.

"Інформаційна операція, спрямована проти пана Карні, навмисно посилює скоординовані та неправдиві наративи в WeChat для китайської аудиторії, включно зі спільнотами, які мешкають у Канаді", – йдеться в довідковому документі.

Представник посольства Китаю в Канаді заявив, що "не знає про так звану "інформаційну операцію", про яку заявляє канадська сторона".

"Однак я хотів би наголосити, що це просто абсурдно і необґрунтовано – починати безпідставний наклеп і нападки на китайський уряд на основі окремих висловлювань на платформі соціальних мереж. Китай рішуче виступає проти цього і ніколи з цим не змириться", – сказав він.

Новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні, який 14 березня склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни після відставки Джастіна Трюдо, ініціював дострокові парламентські вибори 28 квітня.

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