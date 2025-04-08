В Канаде обнаружили связанную с Китаем дезинформационную кампанию против нового премьера

Правительство Канады сообщило об обнаружении операции по дезинформации в интернете, которая, как отмечается, была связана с китайским правительством и направлена против премьер-министра Марка Карни накануне парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Оперативная группа по вопросам безопасности и разведывательных угроз выборам "наблюдала за информационной операцией, направленной на 45-е всеобщие выборы", говорится в сообщении управления Тайного совета Канады.

По данным канадских властей, операция была начата "самым популярным новостным аккаунтом WeChat" Youli-Youmian в китайском приложении.

Как указано, аккаунт Youli-Youmian связан с Центральной комиссией по политическим и правовым вопросам Коммунистической партии Китая.

"Информационная операция, направленная против господина Карни, намеренно усиливает скоординированные и ложные нарративы в WeChat для китайской аудитории, включая сообщества, проживающие в Канаде", – говорится в справочном документе.

Представитель посольства Китая в Канаде заявил, что "не знает о так называемой "информационной операции", о которой заявляет канадская сторона".

"Однако я хотел бы подчеркнуть, что это просто абсурдно и необоснованно – начинать безосновательную клевету и нападки на китайское правительство на основании отдельных высказываний на платформе социальных сетей. Китай решительно выступает против этого и никогда с этим не смирится", – сказал он.

Новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни, который 14 марта принял присягу и официально стал премьер-министром страны после отставки Джастина Трюдо, инициировал досрочные парламентские выборы 28 апреля.

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