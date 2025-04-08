ЗМІ: У Франції колишнього військового пілота запідозрили у розкритті таємниць Китаю

У Франції нібито ведуть розслідування проти колишнього пілота винищувача – підозрюють, що він міг передавати деяку таємну інформацію представникам китайських спецслужб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP; перед тим таку інформацію опублікували також Canard enchaîné.

Від обізнаних з розслідуванням осіб у ЗМІ потрапила інформація про те, що колишнього пілота винищувача, що служив у повітряній компоненті флоту, запідозрили у передачі таємної інформації китайським органам. Розслідування нібито почалося після того, як Міністерство оборони повідомило про такі припущення.

На запит AFP у прокуратурі Парижа підтвердили, що у них є попереднє розслідування стосовно можливої співпраці з іноземною розвідкою і розкриття інформації, що становила військову таємницю – не розкриваючи ніяких інших деталей.

За даними Canard enchaîné, колишній пілот у 2018 і 2019 роках літав до Китаю на семінари, а його поїздку оплатила організація з ПАР.

За словами одного зі співрозмовників, поїздки до Китаю були і у період, коли фігурант історії ще був військовослужбовцем, і він не повідомляв про це начальство, як того вимагають процедури.

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