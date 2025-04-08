СМИ: Во Франции бывшего военного пилота заподозрили в работе на Китай

Во Франции якобы ведут расследование против бывшего пилота истребителя – подозревают, что он мог передать некоторую секретную информацию представителям китайских спецслужб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP; перед тем такую информацию опубликовали также Canard enchaîné.

От осведомленных с расследованием лиц в СМИ попала информация о том, что бывшего пилота истребителя, служившего в воздушной компоненте флота, заподозрили в передаче секретной информации китайским органам. Расследование якобы началось после того, как Министерство обороны сообщило о таких предположениях.

На запрос AFP в прокуратуре Парижа подтвердили, что у них есть предварительное расследование в отношении возможного сотрудничества с иностранной разведкой и раскрытия информации, составляющей военную тайну – не раскрывая никаких других деталей.

По данным Canard enchaîné, бывший пилот в 2018 и 2019 годах летал в Китай на семинары, а его поездку оплатила организация из ЮАР.

По словам одного из собеседников, поездки в Китай были и в период, когда фигурант истории еще был военнослужащим, и он не сообщал об этом начальству, как того требуют процедуры.

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