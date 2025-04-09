Суд у Франції не погодив екстрадицію албанського лівого активіста на вимогу Угорщини

Французький суд не дозволив екстрадицію лівого активіста на запит Угорщини, аргументувавши це сумнівами у тому, що там забезпечать належне дотримання його прав людини.

Про це повідомляють AFP та Le Figaro, пише "Європейська правда".

Відповідальна за питання екстрадицій палата апеляційного суду Парижа не схвалила екстрадицію до Угорщини албанського лівого активіста Реджино Абазая, відомого також як Gino, що позиціонує себе антифашистом.

Аргументацією для такого рішення назвали сумніви у тому, що у разі екстрадиції до Угорщини його права людини будуть дотримуватися належним чином, зокрема право на справедливий суд.

Також палата зняла судовий контроль з активіста.

В Угорщині його звинувачують у нападі на учасників демонстрації крайніх правих у Будапешті в лютому 2023 року.

Абазай привітав рішення, заявивши, що це підтвердження, що Франція "не прогинається на вимогу таких країн як авторитарна і неофашистська Угорщина".

Раніше за схожими ж звинуваченнями в Угорщині судили італійську активістку, що спричинило дипломатичний скандал між Римом і Будапештом.

Врешті її випустили з-під варти після обрання євродепутаткою.

Крім того, Угорщина добилася екстрадиції з Німеччини ще одного активіста – суд врешті визнав її незаконною, але зупинити її не встигли.