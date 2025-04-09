Суд во Франции не согласовал экстрадицию албанского левого активиста по требованию Венгрии
Французский суд не дал разрешение на экстрадицию левого активиста по запросу Венгрии, аргументировав это сомнениями в том, что там обеспечат надлежащее соблюдение его прав человека.
Об этом сообщают AFP и Le Figaro, пишет "Европейская правда".
Ответственная за вопрос экстрадиции палата апелляционного суда Парижа не одобрила экстрадицию в Венгрию албанского левого активиста Реджино Абазая, известного также как Gino, позиционирующего себя как антифашиста.
Аргументацией для такого решения назвали сомнения в том, что в случае экстрадиции в Венгрию его права человека будут соблюдаться должным образом, в частности право на справедливый суд.
Также палата сняла судебный контроль с активиста.
В Венгрии его обвиняют в нападении на участников демонстрации крайне правых в Будапеште в феврале 2023 года.
Абазай приветствовал решение, заявив, что это подтверждение, что Франция "не прогибается по требованию таких стран, как авторитарная и неофашистская Венгрия".
Ранее по схожим обвинениям в Венгрии судили итальянскую активистку, что вызвало дипломатический скандал между Римом и Будапештом.
В конце концов ее выпустили из-под стражи после избрания евродепутатом.
Кроме того, Венгрия добилась экстрадиции из Германии еще одного активиста – суд в конце концов признал ее незаконной, но остановить ее не успели.