Суд во Франции не согласовал экстрадицию албанского левого активиста по требованию Венгрии

Французский суд не дал разрешение на экстрадицию левого активиста по запросу Венгрии, аргументировав это сомнениями в том, что там обеспечат надлежащее соблюдение его прав человека.

Об этом сообщают AFP и Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Ответственная за вопрос экстрадиции палата апелляционного суда Парижа не одобрила экстрадицию в Венгрию албанского левого активиста Реджино Абазая, известного также как Gino, позиционирующего себя как антифашиста.

Аргументацией для такого решения назвали сомнения в том, что в случае экстрадиции в Венгрию его права человека будут соблюдаться должным образом, в частности право на справедливый суд.

Также палата сняла судебный контроль с активиста.

В Венгрии его обвиняют в нападении на участников демонстрации крайне правых в Будапеште в феврале 2023 года.

Абазай приветствовал решение, заявив, что это подтверждение, что Франция "не прогибается по требованию таких стран, как авторитарная и неофашистская Венгрия".

Ранее по схожим обвинениям в Венгрии судили итальянскую активистку, что вызвало дипломатический скандал между Римом и Будапештом.

В конце концов ее выпустили из-под стражи после избрания евродепутатом.

Кроме того, Венгрия добилась экстрадиции из Германии еще одного активиста – суд в конце концов признал ее незаконной, но остановить ее не успели.