Парламент Эстонии поддержал ограничения церквей, оправдывающих агрессию РФ

Эстонский парламент, Рийгикогу, 9 апреля принял инициированные правительством поправки к закону о церквях и приходах, которые, среди прочего, призваны предотвратить использование религиозных организаций для оправдания преступления агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Согласно принятому закону, церкви, общины и монастыри в Эстонии не могут управляться лицом или объединением в иностранном государстве, если оно представляет "угрозу безопасности, конституционному или общественному порядку" Эстонского государства.

"Такая угроза может возникнуть, в частности, когда духовный центр, руководящий орган, духовный лидер, лицо или объединение поддерживает или поддерживало военную агрессию, призывало к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия", – объясняют в Рийгикогу.

В то же время отмечается, что такие действия не приводят к принудительному прекращению деятельности религиозного объединения: это решение, как и раньше, будет принимать суд.

Также принятый закон уточняет, кто может служить духовным лицом в Эстонии.

Теперь документ должен одобрить президент Эстонии, после чего тот вступит в силу. Церквям, приходам и монастырям дают два месяца для приведения своих уставов и принципов деятельности в соответствие с законом.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, которые поддерживают военную агрессию, выдвинуло еще в октябре прошлого года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

Ранее парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил деятельность Московского патриархата и объявил его институтом, поддерживающим агрессию РФ.

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