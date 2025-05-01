В Литве становятся платными одноразовые стаканчики для кофе и другая упаковка

В Литве с 1 мая вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым кофейни и кафе больше не могут бесплатно предоставлять клиентам одноразовую тару для напитков или еды.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

С 1 мая кофейни, заведения общественного питания, кафе на АЗС и т.д. должны будут устанавливать плату за одноразовую тару, в которой продаются напитки или еда; она может варьироваться от 3-5 до 20 евроцентов.

Нововведения призваны уменьшить количество отходов, которые ежедневно генерируются кофейнями, и стимулировать людей отказываться от одноразовой тары, если у них есть альтернатива.

Представители бизнеса, с которыми пообщались журналисты, говорят, что успели подготовиться к изменениям и заранее предупредили об этом клиентов, поощряя брать свою тару и получать за это скидку. Стоимость одноразовой чашки или контейнера планируют пробивать в чеке отдельной строкой, чтобы привлекать к этому внимание.

Некоторые представители сферы из-за этих изменений установят рядом с кофе-машинами самообслуживания небольшие мойки, где можно будет помыть свою чашку перед покупкой нового кофе.

В Нидерландах начали проверять, как офисы соблюдают запрет на одноразовые стаканчики.

В то же время в Швеции в прошлом году прекратили взимать налог на пластиковые пакеты, который действовал четыре года и помог уменьшить их использование.