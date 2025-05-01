СМИ: бывший генпрокурор Польши дал показания в прокуратуре

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро на прошлой неделе явился в прокуратуру Варшавы на допрос в качестве свидетеля в расследовании возможных злоупотреблений средствами Фонда справедливости.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Зёбро, который сейчас много времени проводит за границей на лечении, явился на допрос в Окружную прокуратуру Варшавы в прошлую пятницу, 25 апреля. Он приходил в качестве свидетеля в одном из расследований о возможных злоупотреблениях средствами Фонда справедливости при Минюсте при предыдущей власти.

По данным журналистов, экс-министр находился в прокуратуре около трех часов.

Разговор якобы касался письма лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которое нашли во время обыска в квартире Зёбро, где тот, как утверждают, предупредил об использовании средств Фонда в избирательной кампании и предупредил, что это может иметь катастрофические репутационные последствия.

Накануне он в очередной раз проигнорировал вызов следственной комиссии Сейма по скандалу с Pegasus, которую называет незаконной.

В марте суд отклонил ходатайство следственной комиссии Сейма об аресте Зёбро для того, чтобы обеспечить его явку на заседание.

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