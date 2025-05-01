У Молдові посилили покарання за підкуп виборців

Парламент Молдови напередодні ухвалив в остаточному читанні законопроєкт, ініційований депутатами від керівної партії "Дія і солідарність" (PAS), який передбачає посилення покарання за підкуп виборців.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Відтепер фізичним особам за підкуп виборців загрожує тюремний термін до 6 років, 57,5 тисяч леїв (понад три тисячі доларів) штрафу, а також і позбавлення права обіймати певні посади на строк до 5 років.

Молдовські депутати також вирішили посилити покарання за підкуп, якщо він здійснюється в інтересах організованої злочинної групи або кримінальної організації.

У такому разі фізичним особам загрожує від 7 до 15 років в'язниці, штраф до 117,5 тисяч леїв (майже сім тисяч доларів) і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 5 до 10 років.

Юридичні особи ризикують отримати штраф до мільйона леїв із позбавленням права займатися певною діяльністю.

Законопроєкт також передбачає посилення покарання за незаконне фінансування політичних партій, ініціативних груп, кандидатів на виборах або учасників референдуму.

За фальсифікацію результатів голосування загрожує від 3 до 7 років в'язниці, штраф до 117,5 тисяч леїв і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 7 років.

Нагадаємо, на початку квітня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 млн євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.

Повідомляли також, що у Молдові депутатку Ірину Лозован засудили до шести років ув’язнення у справі про підкуп мера та незаконне фінансування партії "Шор".