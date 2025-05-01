В Молдове ужесточили наказание за подкуп избирателей

Парламент Молдовы накануне принял в окончательном чтении законопроект, инициированный депутатами от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), который предусматривает ужесточение наказания за подкуп избирателей.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Отныне физическим лицам за подкуп избирателей грозит тюремный срок до шести лет, 57,5 тысяч леев (более 3 тысяч долларов) штрафа, а также лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Молдовские депутаты также решили ужесточить наказание за подкуп, если он осуществляется в интересах организованной преступной группы или криминальной организации.

В таком случае физическим лицам грозит от 7 до 15 лет тюрьмы, штраф до 117,5 тысяч леев (почти семь тысяч долларов) и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет.

Юридические лица рискуют получить штраф до миллиона леев с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Законопроект также предусматривает ужесточение наказания за незаконное финансирование политических партий, инициативных групп, кандидатов на выборах или участников референдума.

За фальсификацию результатов голосования грозит от 3 до 7 лет тюрьмы, штраф до 117,5 тысяч леев и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 7 лет.

Напомним, в начале апреля премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что российские агенты потратили около 200 млн евро на попытки купить голоса на президентских выборах и референдуме по ЕС в прошлом году.

Сообщалось также, что в Молдове депутатку Ирину Лозован приговорили к шести годам лишения свободы по делу о подкупе мэра и незаконном финансировании партии "Шор".