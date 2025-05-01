В партии Шольца пообещали делегировать в правительство Германии "новые лица"

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что, делегируя кандидатов в новое правительство, он хочет объединить опытных и молодых политиков.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Tagesschau.

Клингбайль в письме к фракции СДПГ пообещал "лучший состав команды".

Он заявил, что хочет положиться на опыт, "но также на новые лица и видимые шаги на пути к смене поколений в СДПГ, как мы уже объявили".

Ожидается, что Клингбайль займет должность вице-канцлера и министра финансов.

Кроме того, Борис Писториус, скорее всего, сохранит должность министра обороны.

Вакантными остаются пять министерских должностей для представителей СДПГ, но также политсиле необходим новый глава фракции в Бундестаге.

Своих кандидатов в новое правительство социал-демократы должны объявить не позднее понедельника.

Напомним, в среду Социал-демократическая партия Германии одобрила коалиционное соглашение с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом, что приближает формирование нового правительства.

Ранее своих кандидатов в новое правительство представил ХДС. Подробнее читайте в статье: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины