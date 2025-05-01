На одном из КПП на границе с Польшей начинают ремонт: возможны задержки

Украинские пограничники предупредили о начале с 8 мая ремонта на территории пункта пропуска "Корчова – Краковец", который продлится до середины июня.

Об этом говорится в заявлении украинской Госпогранслужбы, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, о начале ремонта украинских пограничников предупредила польская сторона.

"Запланирована замена асфальтового покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном – для пассажирского со стороны Польши", – говорится в заявлении.

В связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности, предупредили в Госпогранслужбе.

Кроме того, продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны.

Пограничники рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться менее загруженными пунктами пропуска, в частности, "Смильница", "Нижанковичи", "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов".

Ранее стало известно, что с 30 апреля до, ориентировочно, 5 июня будут действовать ограничения на проезд транспортных средств на международном автомобильном переходе "Устилуг – Зосин" с украинской стороны.

Также сообщалось, что 8 апреля заработал пункт пропуска "Велика Паладь – Надьгодош" на украинско-венгерской границе.