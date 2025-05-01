Премьер Канады считает, что территориальные амбиции Трампа – бесполезны

Канадский премьер-министр Марк Карни считает, что американский президент Дональд Трамп не добьется успеха в своих заявленных амбициях расширить территорию США.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Вечером в понедельник, 30 апреля, Карни заявил, что Трамп "имеет территориальные амбиции".

"Но в отношении Канады – этого не будет никогда. И, откровенно говоря, не думаю, что это когда-либо произойдет с кем-то другим – будь то Панама, Гренландия или кто-то еще", – отметил он.

Либеральная партия Карни получила больше всего мест на выборах в Канаде, в значительной степени благодаря общественному возмущению против американских тарифов и заявлений Трампа о том, что Канада "могла бы стать 51-м штатом США".

В то же время Карни подчеркнул, что "различает то, чего хочет президент, и то, чего он реально ожидает", – готовясь к переговорам с Вашингтоном о новом экономическом и безопасном пакете между двумя странами.

С момента переизбрания Трампа на пост президента США он неоднократно упоминал о том, что Канада станет "51-м американским штатом", что вызвало возмущение канадцев.

Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с Дональдом Трампом.

30 апреля Трамп анонсировал визит премьер-министра Канады в США в течение этой и следующей недель.

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