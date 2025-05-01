В Стамбуле задержали 400 человек за попытку пройти маршем в День труда

В турецком Стамбуле в четверг задержали более 400 человек, которые пытались пройти к знаменитой площади Таксим, чтобы отметить Международный день труда, несмотря на запрет правительства на проведение собраний в этом районе.

Об этом сообщает Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

Стамбульское отделение Прогрессивной ассоциации юристов (ÇHD) сообщило, что задержаны более 400 человек, среди них девять адвокатов, некоторые из которых являются членами организации.

"На улицах района Меджидийекёй начались задержания тех, кто отвергает незаконный запрет собрания на Таксим и хочет отпраздновать Первомай там", – говорится в заявлении группы.

Хотя доступ к площади Таксим был ограничен, турецкие власти разрешили небольшой делегации Конфедерации прогрессивных профсоюзов (DİSK) возложить венок к памятнику Мустафе Кемалю Ататюрку.

Накануне 1 мая в Стамбуле были введены чрезвычайные меры безопасности. Среди введенных ограничений – перекрытие дорог и усиленное присутствие полиции в центральных районах и на маршрутах общественного транспорта.

Накануне праздника полиция арестовала 100 человек, которые якобы планировали протестовать на площади Таксим.

С вечера среды, по данным городских властей, были закрыты семь станций метро и некоторые из самых загруженных автобусных и трамвайных остановок Стамбула.

Турецкие СМИ сообщили в субботу, что власти задержали десятки сотрудников муниципалитета Стамбула в рамках расследования, сосредоточенного на мэре города Экреме Имамоглу.

Среди задержанных – генеральный секретарь муниципалитета, руководитель аппарата Имамоглу, председатель и заместитель председателя муниципального управления водоснабжения и канализации (ISKI), а также руководитель отдела ISKI.

Напомним, в Турции четыре телеканала показали за освещение протестов, а журналиста BBC выдворили из страны.

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