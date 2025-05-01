Глава МИД Литвы: РФ не имеет права навязывать свои условия относительно будущего Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя мирный процесс в развязанной РФ войне против Украины, заявил, что Кремль не имеет права навязывать свои условия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит Delfi.

Будрис указал, что постоянные атаки России на Украину "свидетельствуют о нежелании агрессора заключать мир".

При этом, по его словам, устойчивый мир возможен только при условии обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, возвращения военнопленных, похищенных детей и мирных жителей, а также предоставления Украине полных гарантий безопасности – членства в НАТО и ЕС, укрепления военного потенциала.

"Только сама Украина может принять решение о своем будущем – Россия не имеет права навязывать свои условия", – подчеркнул Будрис.

Глава МИД Литвы заявил о необходимости продолжать прилагать постоянные усилия, призывая партнеров увеличить поддержку Украины.

"Россия, как и раньше, представляет собой самую большую и непосредственную угрозу нашей безопасности. Ее необходимо сдерживать, в частности с помощью действующих международных санкций и введения новых. Я призываю как можно скорее принять 17-й пакет санкций ЕС", – добавил он.

Ранее Будрис, комментируя заявление хозяина Кремля Владимира Путина о "трехдневном перемирии", призвал не поддаваться на пропаганду РФ.