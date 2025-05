ЕС отправил самолеты на помощь Израилю, страдающему от пожаров

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала помощь Израилю, который борется с разрушительными пожарами.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 1 мая, фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз поддерживает борьбу с разрушительными пожарами в Израиле, а потому активировал Европейский механизм гражданской защиты.

"Самолеты пожарных из Греции, Кипра, Хорватии и Италии уже вылетели, чтобы помочь в борьбе с огнем. Это проявление солидарности ЕС в действии", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

This is the biggest fire Israel has ever known. Palestinians did this so we wouldn't celebrate Israel's Independence Day. I am furious. pic.twitter.com/meug0MPUl0

30 апреля в Израиле вспыхнули масштабные лесные пожары в Иудейских горах, огонь распространился по всему району вблизи Иерусалима. В Тель-Авиве на фоне пожаров отменили мероприятия, посвященные Дню независимости.

BREAKING: 🇮🇱🔥



Israeli media says today's fires are the LARGEST in "Israel's history."



The highway between Jerusalem and Tel Aviv has been closed.



So far, nine settlements have been evacuated.



This is what god’s wrath looks like.

pic.twitter.com/cCRlWamrlm