СМИ: Трамп заявил донорам, что решение войны в Украине оказалось сложнее, чем он думал

Американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе выступил перед группой крупнейших доноров в своем клубе во Флориде и описал окончание войны России в Украине как растущее разочарование.

Об этом The Wall Street Journal рассказали люди, присутствовавшие во время выступления Трампа, передает "Европейская правда".

По словам одного из участников встречи, Трамп рассказал, что глава Кремля Владимир Путин был особенно жестким в переговорах и хотел "все", имея в виду Украину. Его комментарии были ответом на вопрос донора о его наибольших опасениях во внешней политике.

Как напомнила газета, во время предвыборной кампании Трамп обещал положить конец войне в Украине "в первый же день".

В то же время, по словам собеседников газеты, в течение последних недель Трамп в частных беседах жаловался советникам, что Путин не хочет заканчивать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс.

Также, как утверждают собеседники, Трамп спросил советников, считают ли они, что Путин изменился со времени его последнего пребывания в должности, и выразил удивление некоторыми военными действиями Путина, в частности бомбардировками районов, где находятся дети.

Недавно чиновники в администрации Трампа признали, что именно Россия остается главным препятствием для мира. Москва отказывается согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев, и вместо этого требует дополнительных уступок со стороны Украины.

Также американские чиновники предполагают, что Трамп может считать успехом уже сам факт начала прямых переговоров между Украиной и Россией. Дальнейшее развитие событий, по мнению администрации, должно решаться без непосредственного участия США, что позволит им сосредоточиться на других приоритетах, отметили чиновники.

Президент США на днях заявил, что глава Кремля стал более настроен на заключение мира в российско-украинской войне после недавнего падения цен на нефть.

9 мая стало известно, что президент Владимир Зеленский и Трамп в телефонном разговоре говорили о уже ратифицированном Украиной "соглашении о недрах" и о "дальнейших усилиях для достижения мира".

А Трамп после разговора с Зеленским написал в своей соцсети, что "в идеале" хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова напомнил о возможности новых санкций против России, а также намекнул, что ждет прямых переговоров между РФ и Украиной.