Каллас о вето Венгрии: если одна из стран "против" – она не может держать в заложниках всех остальных

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас раскритиковала Венгрию за то, что двусторонние вопросы становятся препятствием для интеграции Украины.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, пишет "Европейская правда.

По мнению Каллас, хорошо, что Украина встречается с Венгрией, чтобы решить двусторонние вопросы.

"Со своей стороны, мы также говорим, что эти двусторонние вопросы – не только у Украины, но и у других кандидатов – не могут быть препятствием, если страна выполнила свою домашнюю работу, то есть все реформы, которых требует Европейский Союз", – считает она.

Каллас подчеркнула, что ЕС со своей стороны также работает над тем, как принимать решения.

"Потому что если большинство – 26 государств – "за", а одно "против", то оно не может держать в заложниках всех остальных", – подчеркнула топдипломат ЕС.

Ранее в правительстве Украины заявили о несправедливости в отношении Украины со стороны ЕС. В то же время венгерский премьер Виктор Орбан жалуется, что президент Украины Владимир Зеленский хочет смены правительства Венгрии.

9 мая Каллас заявила, что ЕС понимает, как действовать, если венгерское вето на вступление Украины не будет преодолено.

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.