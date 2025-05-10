Франция и Британия объяснили, когда определят параметры своего контингента в Украине

Украинские вооруженные силы будут иметь ведущую роль в обеспечении безопасности, однако иностранный контингент также необходим для того, чтобы мирные договоренности были длительными.

Об этом заявили на встрече с журналистами в Киеве руководители Франции и Великобритании, сообщает корреспондент "Европейской правды".

После завершения саммита коалиции решительных в Киеве Эмманюэль Макрон и Кир Стармер признали, что согласия о параметрах, количестве или местах размещения западного контингента нет.

"Продолжается дискуссия всех партнеров под руководством Франции и Британии. Могу ли я объявить результат? Пока нет. Мы работаем над вариантами, и решение также это зависит от того, каким будет ответ России. Когда он будет, мы будем работать над наиболее эффективным предложением", – пояснил президент.

Он, впрочем, очередное подтвердил, что вариант направления в Украину военных из Франции, Британии и ряда других государств – рассматривается: "Действительно, силы сдерживания – это опция. Но все будет зависеть от хода дискуссии между Украиной и Россией".

"Что касается контингента на море в воздухе и на суше. Да, здесь есть определенная вариативность, потому что нет прекращения огня", – поддержал Макрона британский премьер Кир Стармер. Он, впрочем, подчеркнул, что считает контингент неизбежной и очень важной составляющей мирных договоренностей. "Если не будет контингента, который будет поддерживать это соглашение – Путин с большой вероятностью нарушит и его. В прошлом уже были соглашения, которые он не уважал. Нам нужен длительный мир. Мир, который продлится несколько месяцев или лет – не подходит", – заявил Стармер.

Оба политика, впрочем, отметили, что западный контингент не будет основной гарантией безопасности.

"Гарантии будут выстроены в несколько ярусов. Первый эшелон обороны – это сама украинская армия. А второй ярус – сдерживание, контингент", – заявил Эмманюэль Макрон. "Нам надо усиливать украинскую армию, чтобы она была элементом сдерживания", – поддержал его Стармер.

Как сообщалось, по итогам саммита коалиции 10 мая стало известно о договоренности ЕС и США резко усилить санкции против РФ в случае ее отказа от перемирия. Также Стармер сообщил о договоренности Запада не ослаблять санкции против РФ "до конца".

По итогам переговоров президент Зеленский в разговоре с журналистами выступил против идеи Келлога о демилитаризованной зоне на линии разграничения с РФ.