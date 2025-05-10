Мерц прокомментировал вопрос Taurus для Украины и подтвердил засекречивание поставок

Во время своего визита в Киев канцлер Фридрих Мерц пообещал продолжить военную поддержку Украины, отметив тесную координацию с европейскими партнерами и США.

Об этом Мерц заявил в комментарии телеканалу ntv в Киеве, передает "Европейская правда".

Мерц комментировал вопрос возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus.

"Мы поддерживаем Украину в военном плане в той мере, в какой мы можем и несем за это ответственность. И мы делаем это для того, чтобы положить конец этой войне", – заявил Мерц.

Однако, по его словам, дискуссии о конкретных поставках вооружений больше не будут проводиться публично в будущем.

"Под моим руководством дебаты о поставках оружия, калибры, системы вооружений и так далее будут удалены из поля зрения общественности", – отметил канцлер.

В то же время он подчеркнул законный интерес общественности к информации.

Решения о типе и объеме военной помощи, продолжил Мерц, по-прежнему будут приниматься в рамках кабинета министров и в тесной координации с международными партнерами.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Германия значительно ограничит информацию относительно того, какое оружие она поставляет Украине, после трех лет широкой прозрачности.

Отметим, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии еще до того, как официально пришли к власти, в коалиционном соглашении подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины.

В середине апреля правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую передало Украине – в частности, в него вошли средства противовоздушной обороны, боеприпасы и дроны.