Трамп заявил о большом прогрессе на торговых переговорах США и Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе, который был достигнут в ходе торговых переговоров между США и Китаем, проходивших в Швейцарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Как отметил президент США, переговоры проходили в "дружественной и конструктивной атмосфере".

Он добавил, что стороны обсудили много вопросов и достигли многих договоренностей.

"В дружественной, но конструктивной атмосфере согласована полная перезагрузка отношений. Мы хотим, чтобы в интересах как Китая, так и США, Китай открылся для американского бизнеса. Достигнут большой прогресс", – подчеркнул Трамп.

Как известно, министр финансов США Скотт Бессент и главный торговый представитель США Джемисон Грир встретились в Швейцарии с китайским экономическим руководителем Хэ Лифеном для переговоров, которые могут стать первым шагом к урегулированию торговых споров.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

В то же время в последние дни появляются сигналы, что стороны готовы к взаимным уступкам.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины в отношении китайских товаров.

А СМИ информировали, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.