Мерц высказался за подход "сначала прекращение огня, потом переговоры"

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает, что Россия должна согласиться на паузу в боевых действиях, прежде чем начнутся какие-либо переговоры о возможных форматах завершения войны.

Об этом сообщает dpa, пишет „Европейская правда".

Мерц в воскресенье, 11 мая, заявил, что договоренность о прекращении огня должна предшествовать дальнейшим переговорам между РФ и Украиной.

"Мы ожидаем от Москвы, что она сейчас согласится на прекращение огня. Тогда это сделает возможным серьезный разговор. Сначала должно замолчать оружие, тогда могут начаться разговоры", – сказал канцлер в комментариях в Берлине после возвращения из своей первой поездки в Киев.

Фридрих Мерц напомнил, что Украина давно согласилась на предложение США о 30-дневном безусловном перемирии.

"Это позитивный сигнал, что российская сторона подала сигнал о готовности говорить. Но этого еще недостаточно", – сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что готовность Путина начать прямые переговоры в Стамбуле является „первым шагом", но „этого недостаточно".

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

После встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.