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Келлог: перед переговорами РФ должна согласиться на 30-дневное перемирие

Новости — Воскресенье, 11 мая 2025, 16:14 — Мария Емец

Спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие, прежде чем начнутся мирные переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X.

Келлог прокомментировал пост премьер-министра Новой Зеландии, в котором тот присоединился к требованию западных лидеров к РФ о безусловном 30-дневном перемирии перед любыми дальнейшими переговорами.

"Даже премьер Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно говорил президент Трамп, убийства должны прекратиться! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, и, во время этого, начало комплексных переговоров о мире. Другого пути нет", – написал Кит Келлог.

10 мая он высказал мнение, что всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней в российско-украинской войне запустит процесс ее завершения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал нереалистичной идею Келлога о 30-километровой демилитаризованной зоне вдоль текущей линии боевого столкновения.

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