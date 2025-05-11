Келлог: перед переговорами РФ должна согласиться на 30-дневное перемирие

Спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие, прежде чем начнутся мирные переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X.

Келлог прокомментировал пост премьер-министра Новой Зеландии, в котором тот присоединился к требованию западных лидеров к РФ о безусловном 30-дневном перемирии перед любыми дальнейшими переговорами.

"Даже премьер Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно говорил президент Трамп, убийства должны прекратиться! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, и, во время этого, начало комплексных переговоров о мире. Другого пути нет", – написал Кит Келлог.

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs – Keith Kellogg (@generalkellogg) May 11, 2025

10 мая он высказал мнение, что всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней в российско-украинской войне запустит процесс ее завершения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал нереалистичной идею Келлога о 30-километровой демилитаризованной зоне вдоль текущей линии боевого столкновения.