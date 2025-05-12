В Германии тысячи людей требовали запретить ультраправую "АдГ"

В ряде городов Германии накануне тысячи людей вышли на акцию против правого экстремизма и с требованием запрета партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Демонстрации были организованы сетью "Вместе против правых" и другими общественными организациями.

В Берлине протестующие собрались у Бранденбургских ворот. По оценкам полиции, к концу дня количество участников составило около 4000 человек, организаторы же насчитали около 7500 участников.

dpa

dpa

Около 2500 демонстрантов вышли на улицы Мюнхена, а в целом о проведении акций объявили в более чем 60 городах по всей стране.

Организаторы призвали политических лидеров начать официальную процедуру по запрету ультраправой "АдГ".

В своем заявлении они утверждают, что вопрос о запрете партии следует рассматривать не как политическое решение, а как юридический вопрос.

"Чтобы прояснить этот вопрос, политики должны найти в себе мужество и подать ходатайство о запрете", – говорится в заявлении.

Организаторы призывают законодательные органы Бундестаг и Бундесрат, а также новое федеральное правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца инициировать процедуру запрета "АдГ" в Федеральном конституционном суде.

Призывы к запрету партии усилились после того, как в начале этого месяца Федеральный офис защиты конституции (BfV) начал классифицировать "АдГ" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".

Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору.

Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдГ" продолжает судебный процесс. До вынесения решения административным судом Кельна ведомство будет продолжать рассматривать партию как "подозреваемую".

Подробнее читайте в статье: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.