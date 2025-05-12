На парламентских выборах в Албании победу одерживает правящая партия

Предварительные результаты парламентских выборов в Албании показывают, что победу одерживает правящая Социалистическая партия во главе с действующим премьером Эди Рамой.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

По результатам подсчета четверти голосов социалисты Рамы набрали 53% голосов, за ними следует оппозиционная правоцентристская коалиция под руководством Сали Бериши с 35%.

С такими результатами социалисты получат необходимое 71 место для самостоятельного формирования правительства.

Предварительная явка в воскресенье составила почти 42,16%, что на 4% ниже, чем четыре года назад.

Около 3,7 миллиона избирателей в Албании и за рубежом проголосовали за избрание 140 депутатов на четырехлетний срок.

Председатель Центральной избирательной комиссии Илиржан Челибаши заявил, что воскресные выборы прошли в целом мирно, лишь с некоторыми нарушениями со стороны кандидатов и некоторых их сторонников, которые не окажут негативного влияния на результаты.

"За исключением отдельных случаев, процесс в целом прошел в соответствии с правилами и стандартами", – сказал он в воскресенье вечером после окончания голосования.

Социалистическая партия Рамы заявляет, что может обеспечить членство в ЕС за пять лет – завершить переговоры к 2027 году и дождаться одобрения от всех 27 стран-членов ЕС к 2030 году.

В своей предвыборной кампании Рама отмечал достижения в сфере реформы инфраструктуры и правосудия.

Его главный соперник, 80-летний Сали Бериша, бывший президент и премьер-министр, утверждал, что Албания еще не готова к вступлению в ЕС.

Бериша провел избирательную кампанию, подобную президенту США Дональду Трампу, и даже нанял одного из его консультантов.