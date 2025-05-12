Глава МИД Эстонии: Путин ставит новую ловушку, используя Турцию в качестве посредника

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что хозяин Кремля сознательно тормозит мирный процесс.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна отметил, что не верит в искренние намерения российского руководителя достичь мира.

"Единственный, кто на самом деле стремится к перемирию – это Украина. Причем делает это вполне открыто: по инициативе президента Зеленского, а также при ощутимой поддержке со стороны США, включая Трампа, и всей Европы", – сказал он.

По словам главы эстонского МИД, Путину "хватило бы одного распоряжения, чтобы перемирие вступило в силу".

"Но, похоже, Путин этого перемирия не хочет. Теперь он, похоже, расставляет новую ловушку, используя Турцию как посредника, чтобы начать какие-то двусторонние переговоры", – резюмировал Тсахкна.

Путин ранее говорил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.