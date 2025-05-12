Віцеголова Бундестагу закликає Мерца передати Україні Taurus

Віцеголова німецького Бундестагу Омід Нуріпур критикує ухильну позицію нового канцлера Фрідріха Мерца щодо питання постачання Україні ракет Taurus і закликає якнайшвидше передати це озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Нуріпура наводить n-tv.

Представник німецьких "Зелених" нагадав, що Мерц "проголосував за те, щоб Taurus були поставлені якомога швидше".

"І тепер, після присяги, швидко про це забути було б не дуже добре. Сподіваюся, що нам якнайшвидше вдасться допомогти Україні тим, що їй потрібно", – сказав він.

Нуріпур наголосив на потребі українських Збройних сил у системах озброєння.

"Йдеться про життя людей, яких намагаються захистити. І відповідно, не тільки "Зелені", а й ХДС і ХСС неодноразово подавали відповідні пропозиції", – зазначив він.

Як відомо, Мерц в ході візиту до Києва прокоментував питання Taurus і підтвердив засекречення постачань зброї для України.

Водночас президент України Володимир Зеленський не став просити ракети Taurus у нового канцлера.