Вице-председатель Бундестага призывает Мерца передать Украине Taurus

Вице-председатель немецкого Бундестага Омид Нурипур критикует уклончивую позицию нового канцлера Фридриха Мерца по вопросу поставки Украине ракет Taurus и призывает как можно быстрее передать это вооружение.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Нурипура приводит n-tv.

Представитель немецких "Зеленых" напомнил, что Мерц "проголосовал за то, чтобы Taurus были поставлены как можно скорее".

"И теперь, после присяги, быстро об этом забыть было бы не очень хорошо. Надеюсь, что нам как можно быстрее удастся помочь Украине тем, что ей нужно", – сказал он.

Нурипур отметил потребность украинских Вооруженных сил в системах вооружения.

"Речь идет о жизни людей, которых пытаются защитить. И соответственно, не только "Зеленые", но и ХДС и ХСС неоднократно подавали соответствующие предложения", – отметил он.

Как известно, Мерц в ходе визита в Киев прокомментировал вопрос Taurus и подтвердил засекречивание поставок оружия для Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский не стал просить ракеты Taurus у нового канцлера.