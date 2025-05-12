Посла Росії викликали до МЗС Польщі на тлі закриття консульства РФ

Посол Росії Сергєй Андреєв був запрошений до МЗС Польщі у понеділок у зв’язку з рішенням польської влади про закриття російського консульства в Кракові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Речник польського МЗС Павло Вронський повідомив, що російська сторона була проінформована про відкликання згоди на діяльність консульства.

Згода відкликається у формі дипломатичної ноти, і російський посол був запрошений, щоб отримати цю ноту.

Польська сторона призначить Росії термін для закриття консульства в Кракові, і зазвичай цей термін становить не менше 30 днів.

Водночас російське консульство в Гданську продовжить свою діяльність.

Росія, крім посольства у Варшаві, мала ще консульства в Познані, Гданську та Кракові.

У жовтні минулого року глава МЗС Радослав Сікорський вирішив відкликати згоду на діяльність консульства в Познані у відповідь на ворожі гібридні дії Росії.

12 травня вранці Сікорський повідомив, що відкликає згоду на діяльність російського консульства в Кракові.

Це стало реакцією на докази того, що торішня пожежа в торговому центрі у Варшаві є результатом дій російських спецслужб.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "Варшава свідомо руйнує відносини" між країнами і діє "проти інтересів громадян". Вона додала, що "адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде найближчим часом".