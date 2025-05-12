Посла России вызвали в МИД Польши на фоне закрытия консульства РФ

Посол России Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши в понедельник в связи с решением польских властей о закрытии российского консульства в Кракове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Представитель польского МИД Павел Вронский сообщил, что российская сторона была проинформирована об отзыве согласия на деятельность консульства.

Согласие отзывается в форме дипломатической ноты, и российский посол был приглашен, чтобы получить эту ноту.

Польская сторона назначит России срок для закрытия консульства в Кракове, и обычно этот срок составляет не менее 30 дней.

В то же время российское консульство в Гданьске продолжит свою деятельность.

Россия, кроме посольства в Варшаве, имела еще консульства в Познани, Гданьске и Кракове.

В октябре прошлого года глава МИД Радослав Сикорский решил отозвать согласие на деятельность консульства в Познани в ответ на враждебные гибридные действия России.

12 мая утром Сикорский сообщил, что отзывает согласие на деятельность российского консульства в Кракове.

Это стало реакцией на доказательства того, что прошлогодний пожар в торговом центре в Варшаве является результатом действий российских спецслужб.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Варшава сознательно разрушает отношения" между странами и действует "против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет в ближайшее время".