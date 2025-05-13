В Кремле не стали говорить, кого РФ пошлет на переговоры в Стамбул

В Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российское агентство "Интерфакс".

У Пескова спросили, станут ли основой для новых переговоров договоренности от 2022 года и как в Кремле относятся к намерению президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Стамбуле.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом (Путиным) по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", – сказал Песков.

В ответ на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле 15 мая, Песков сказал, что это будет объявлено, как только Путин сочтет необходимым.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Президент США Дональд Трамп говорил, что ожидает присутствия обоих лидеров в Турции.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.