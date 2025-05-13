Вучич после визита в Москву заявил о желании Сербии ускоренно вступить в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич после визита в Москву 8-9 мая заявил, что балканская страна остается преданной своему плану вступления в ЕС и хочет ускорить этот процесс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во вторник после встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой, его слова приводит агентство Reuters.

Вучич заявил, что Белград хочет ускорить европейскую интеграцию и открыть новые разделы переговоров с ЕС.

"Атмосфера (в ЕС)... не совсем замечательная. Я убежден, что это из-за поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, достигнутому благодаря заслугам", – сказал он.

Вучич пообещал, что сербское правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Кошта со своей стороны заявил, что Сербия в своем стремлении к членству в ЕС должна согласовать свою внешнюю политику с политикой сообщества, включающей введение санкций против РФ.

"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение грубого вторжения России в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и прочного мира", – сказал Кошта через переводчика.

Представители Евросоюза неоднократно призывали лидеров стран, стремящихся присоединиться к ЕС, включая Вучича, воздержаться от участия в торжествах по 9 мая, организованных Москвой. Кошта заявил, что "рад слышать", что членство в ЕС остается первоочередным приоритетом Сербии.

Россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, а компании "Газпром" и "Газпромнефть" также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS. Москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косово.

Вучич ранее выражал убеждение, что европейский путь Сербии не пострадает из-за его визита в Москву.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.