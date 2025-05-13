В Италии зафиксировали сильное землетрясение в районе Неаполя

Во вторник, 13 мая, в районе итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое стало частью серии "сильных" подземных толчков, вызвавших панику, но не приведших к разрушениям.

Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), толчок произошел в районе Кампи Флегрей (Флегрейские поля) на юге Италии на глубине трех километров.

Ему предшествовали два землетрясения магнитудой 2,1, а через 15 минут произошло землетрясение магнитудой 3,5.

"Происходит сильная серия землетрясений", – писал в социальных сетях мэр города Поццуоли Джиджи Манцони.

Он сказал, что это "неизбежно напугало население", однако призвал всех "сохранять спокойствие".

По данным местных СМИ, метро в Неаполе и городская канатная дорога были остановлены в качестве меры предосторожности.

Спасатели заявили, что проводят проверку устойчивости зданий.

"Мы продолжаем следить за ситуацией ежеминутно, но не должны поддаваться панике – данные не указывают на тревожные изменения", – заявил директор INGV Мауро Ди Вито.

Также во вторник на итальянской Сицилии усилилось извержение вулкана Этна.

Напомним, 13 марта многие жители итальянского города Неаполь и его окрестностей провели ночь на улицах и в своих автомобилях после землетрясения, которое пошатнуло здания и вызвало обвал обломков.