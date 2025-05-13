В Италии зафиксировали сильное землетрясение в районе Неаполя
Во вторник, 13 мая, в районе итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4, которое стало частью серии "сильных" подземных толчков, вызвавших панику, но не приведших к разрушениям.
Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), толчок произошел в районе Кампи Флегрей (Флегрейские поля) на юге Италии на глубине трех километров.
Ему предшествовали два землетрясения магнитудой 2,1, а через 15 минут произошло землетрясение магнитудой 3,5.
"Происходит сильная серия землетрясений", – писал в социальных сетях мэр города Поццуоли Джиджи Манцони.
Он сказал, что это "неизбежно напугало население", однако призвал всех "сохранять спокойствие".
По данным местных СМИ, метро в Неаполе и городская канатная дорога были остановлены в качестве меры предосторожности.
Спасатели заявили, что проводят проверку устойчивости зданий.
"Мы продолжаем следить за ситуацией ежеминутно, но не должны поддаваться панике – данные не указывают на тревожные изменения", – заявил директор INGV Мауро Ди Вито.
Также во вторник на итальянской Сицилии усилилось извержение вулкана Этна.
Напомним, 13 марта многие жители итальянского города Неаполь и его окрестностей провели ночь на улицах и в своих автомобилях после землетрясения, которое пошатнуло здания и вызвало обвал обломков.