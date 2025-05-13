В США рассказали, что помощники обсуждали использование инвалидного кресла для Байдена

Физическое состояние экс-президента США Джо Байдена в 2023 и 2024 годах ухудшилось настолько, что его советники в частном порядке обсуждали возможность использования инвалидного кресла в случае его переизбрания.

Об этом говорится в новой книге "Первородный грех", с которой ознакомилось издание Axios, пишет "Европейская правда".

Авторами книги являются журналисты Джейк Таппер из CNN и Алекс Томпсон из Axios. Книга выйдет 20 мая. Она основана на интервью с более чем 200 лицами, преимущественно инсайдерами из Демократической партии.

Эти разговоры отражали степень ухудшения здоровья Байдена – в частности, значительное истощение позвоночника – и беспокойство его помощников по этому поводу, поскольку демократ стремился быть переизбранным на второй срок в возрасте 81 года.

"Физическое состояние Байдена – наиболее заметное в его неуверенной походке – ухудшилось настолько, что внутри администрации обсуждали возможность пересадить президента в инвалидное кресло, но не могли этого сделать до проведения выборов", – пишут авторы.

Помощники Байдена считали, что использование инвалидного кресла во время предвыборной кампании является политически неприемлемым.

"Учитывая возраст Байдена, (его врач Кевин О'Коннор) также в частном порядке отметил, что в случае очередного падения ему может понадобиться инвалидное кресло, поскольку восстановление может быть сложным", – сообщают авторы.

Команда Байдена все больше опасалась падения главы Белого дома после того, как он споткнулся о мешок с песком в Военно-воздушной академии в июне 2023 года. Тогда помощники начали принимать гораздо больше мер предосторожности, чтобы избежать повторения инцидента до выборов в ноябре 2024 года.

Они пытались найти более короткие маршруты для передвижения, начали настаивать на установке поручней на лестнице к сцене во время его выступлений, заставили его чаще носить кроссовки и более тщательно сопровождали его во время передвижения.

Авторы книги пишут, что Байден, его семья и высокопоставленные чиновники Белого дома продолжали кампанию по переизбранию президента, несмотря на признаки физического и психического истощения, которые проявились в течение его президентства.

Напомним, в апреле в Белом доме показали результаты медосмотра президента США Дональда Трампа.