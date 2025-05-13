СМИ: двое посланников Трампа отправляются в Стамбул на возможные переговоры Украина-РФ
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
При этом, как отмечает телеканал, возможное участие президента Дональда Трампа остается открытым вопросом, который в значительной степени будет зависеть от присутствия в Стамбуле главы Кремля Владимира Путина.
"Сейчас все очень динамично", – сказал чиновник, добавив, что „никто не знает много" о том, какой будет ситуация в четверг.
По его словам, возможность привлечения Трампа к переговорам "оказала большое давление на Путина".
При этом независимо от того, приедет ли Трамп, Уиткофф и Келлог планируют быть в Стамбуле для переговоров, добавил собеседник.
Источник отметил, что они планируют наблюдать за потенциальными переговорами между украинцами и россиянами при посредничестве Турции.
Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
Президент США Дональд Трамп говорил, что ожидает присутствия обоих лидеров в Турции.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.
В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.