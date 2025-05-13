Турция заявляет, что внимательно следит за роспуском РПК

В Турции говорят, что внимательно следят за любыми попытками подорвать ее мирную инициативу в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявила о роспуске и прекращении многолетнего вооруженного конфликта с турецким государством.

Об этом сообщает AP со ссылкой на главу пресс-службы президента Турции Фахреттина Алтуна, пишет "Европейская правда".

В понедельник РПК объявила о прекращении деятельности и разоружении после четырех десятилетий противостояния властям Турции.

Предыдущие попытки мирного урегулирования Турции с группировкой потерпели неудачу, последний раз в 2015 году.

Учитывая прошлые неудачи, в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана выразили решимость поддержать нынешнюю инициативу и не допустить каких-либо срывов.

"Мы внимательно следим за попытками саботировать процесс и не позволим никому проверять решимость нашего государства в этом вопросе", – заявил Алтун.

Официальные лица РПК не раскрывают подробностей процесса разоружения.

СМИ, приближенные к правительству, сообщают, что разоружение продлится три-четыре месяца, а оружие будет собрано в специально определенных местах на севере Ирака под официальным наблюдением.

Напомним, в феврале в Турции задержали 282 подозреваемых в рамках общенациональной операции против Рабочей партии Курдистана.

Турецкие власти приписывают связи с РПК заключенному популярному мэру Стамбула Экрему Имамоглу, который может составить конкуренцию президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на следующих выборах, а также задержанному журналисту из Швеции.