Турция заявляет, что внимательно следит за роспуском РПК
В Турции говорят, что внимательно следят за любыми попытками подорвать ее мирную инициативу в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявила о роспуске и прекращении многолетнего вооруженного конфликта с турецким государством.
Об этом сообщает AP со ссылкой на главу пресс-службы президента Турции Фахреттина Алтуна, пишет "Европейская правда".
В понедельник РПК объявила о прекращении деятельности и разоружении после четырех десятилетий противостояния властям Турции.
Предыдущие попытки мирного урегулирования Турции с группировкой потерпели неудачу, последний раз в 2015 году.
Учитывая прошлые неудачи, в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана выразили решимость поддержать нынешнюю инициативу и не допустить каких-либо срывов.
"Мы внимательно следим за попытками саботировать процесс и не позволим никому проверять решимость нашего государства в этом вопросе", – заявил Алтун.
Официальные лица РПК не раскрывают подробностей процесса разоружения.
СМИ, приближенные к правительству, сообщают, что разоружение продлится три-четыре месяца, а оружие будет собрано в специально определенных местах на севере Ирака под официальным наблюдением.
Напомним, в феврале в Турции задержали 282 подозреваемых в рамках общенациональной операции против Рабочей партии Курдистана.
Турецкие власти приписывают связи с РПК заключенному популярному мэру Стамбула Экрему Имамоглу, который может составить конкуренцию президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на следующих выборах, а также задержанному журналисту из Швеции.