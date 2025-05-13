Один из аэропортов Брюсселя закрывали из-за сообщения о бомбе

Во втором по величине аэропорту Брюсселя Шарлеруа пришлось останавливать работу из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Во вторник, 13 мая, была получена информация о бомбе на борту самолета, прибывавшего из Португалии.

"Вокруг самолета был установлен периметр безопасности, что требовало закрытия взлетно-посадочной полосы и, как следствие, прекращения работы аэропорта", – говорится в заявлении аэропорта Шарлеруа.

Кроме того, были эвакуированы 166 пассажиров, находившихся на борту самолета.

Полиция и прокуратура пока не комментируют ситуацию.

Рейсы были перенаправлены в другие аэропорты поблизости, в частности в Брюссель и французский город Лилль.

Впоследствии работу аэропорта Шарлеруа восстановили.

Ранее сообщалось, что самолет, который доставлял президента Сербии Александара Вучича в Москву, приземлялся в Баку, где ждал разрешения на продолжение полета из-за "боевых действий между Россией и Украиной" – украинских ударных беспилотников в воздушном пространстве РФ и работы ПВО.

Кроме того, недавно самолету авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из польской Варшавы в испанский Бильбао, пришлось садиться во Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.