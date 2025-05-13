Глава МЗС Франції: ніхто не диктуватиме нам позицію щодо визнання Палестини

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, заявив, що "вірить у довгострокове політичне рішення для регіону", яке відповідає "інтересам" як Ізраїлю, так і палестинців.

Його заяву наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на слова свого ізраїльського колеги Гідеона Саара, який нещодавно пригрозив "односторонніми заходами" країнам, які визнають Палестину, Барро наголосив: "ніхто не диктуватиме Франції її позицію" щодо визнання Палестинської держави.

"Франція зробить це, тому що Франція вірить у довгострокове політичне рішення для регіону, в інтересах безпеки Ізраїлю і в інтересах безпеки палестинців", – пояснив він.

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання Палестинської держави.

Після хвилі обурення французький президент вирішив підкреслити, що йдеться про "Палестинську державу без ХАМАС" з одночасним забезпеченням безпеки Ізраїлю.

Своєю чергою ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу в ході телефонної розмови з Макроном застеріг його від визнання Палестинської держави.