Глава МИД Франции: никто не будет диктовать нам позицию по признанию Палестины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что "верит в долгосрочное политическое решение для региона", которое отвечает "интересам" как Израиля, так и палестинцев.

Его заявление приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

В ответ на слова своего израильского коллеги Гидеона Саара, который недавно пригрозил "односторонними мерами" странам, которые признают Палестину, Барро подчеркнул: "никто не будет диктовать Франции ее позицию" относительно признания Палестинского государства.

"Франция сделает это, потому что Франция верит в долгосрочное политическое решение для региона, в интересах безопасности Израиля и в интересах безопасности палестинцев", – пояснил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании Палестинского государства.

После волны возмущения французский президент решил подчеркнуть, что речь идет о "Палестинском государстве без ХАМАС" с одновременным обеспечением безопасности Израиля.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Макроном предостерег его от признания Палестинского государства.