Польша запретит Додику въезд на свою территорию

Польша запретит президенту Республики Сербской Милораду Додику въезд на свою территорию на фоне кризиса в Боснии и Герцеговине, где он объявлен в розыск.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий польского Министерства иностранных дел, информирует "Европейская правда".

Таким образом Польша присоединится к Германии и Австрии, которые запретили въезд Додику ранее.

"Была начата процедура по запрету въезда Милораду Додику на территорию страны", – говорится в электронном письме польского министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что процедура будет завершена через несколько дней.

Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии, после чего успел поехать в Россию и вернуться в РС.

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