ЕС после парламентских выборов в Албании призвал ее не отказываться от евроинтеграции

Европейский Союз отметил проведение парламентских выборов в Албании 11 мая, подчеркнув необходимость для страны продолжать реализацию евроинтеграционных реформ.

Об этом говорится в совместном заявлении главной дипломатки ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, сообщает "Европейская правда".

Чиновницы ЕС отметили, что выборы в Албании "в целом прошли инклюзивно и прозрачно", в то же время "голосование состоялось в условиях значительной поляризации, когда кандидаты не имели равных условий для борьбы".

"Из-за широкого использования административных ресурсов и институциональных рычагов правящее большинство могло иметь преимущество благодаря тому, что находилось у власти", – говорится в заявлении.

Каллас и Кос пообещали внимательно следить за развитием избирательного процесса в Албании до окончательного утверждения результатов.

"Призываем Албанию продолжать все реформы, необходимые для ее будущего вступления в ЕС, включая принятие избирательной реформы, учитывающей все ключевые рекомендации (Совета Европы. – Ред.)", – говорится в заявлении.

Топ-дипломат ЕС и комиссар по расширению также просят политические силы Албании о "конструктивном и инклюзивном политическом диалоге" для дальнейшего движения в Евросоюз.

В воскресенье, 11 мая, в Албании состоялись парламентские выборы.

Социологические опросы показали, что Социалистическая партия премьера Эди Рамы имеет все шансы сохранить большинство. А сам Рама может в четвертый раз подряд сформировать правительство и руководить им до 2029 года.

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