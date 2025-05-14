У побережья Крита произошло землетрясение

У побережья греческого острова Крит в среду, 14 мая, произошло землетрясение.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геофизики (GFZ), пишет "Европейская правда".

GFZ сообщил, что у острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр землетрясения находился на глубине 83 км.

Жители Египта также почувствовали землетрясение, но Национальный научно-исследовательский институт астрономии и геофизики Греции не сообщил о жертвах или повреждении имущества.

Также институт зафиксировал землетрясение магнитудой 6,4 в 431 км от северного побережья Египта.

Напомним, греческие острова Санторини и Аморгос в январе-феврале несколько недель страдали от многочисленных землетрясений незначительной силы. Магнитуда самых сильных превышала 5. Из-за этой сейсмической активности на острове развернули службы чрезвычайных ситуаций и закрыли школы.

На фоне этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что страна является безопасной для туристов.

В конце апреля греческие власти начали осмотр места происшествия в поселке Воутес, что в муниципалитете Ираклион на Крите, после того, как на дорогах и по меньшей мере в 15 домах появились трещины, что вызвало беспокойство у жителей.