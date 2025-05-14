Франция вышлет еще нескольких дипломатов Алжира после изгнания сотрудников своих миссий

Франция вышлет еще нескольких дипломатов Алжира в ответ на изгнание из страны сотрудников французской миссии.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Барро 14 мая объявил, что Париж высылает еще нескольких алжирских дипломатов после того, как Алжир в понедельник приказал покинуть страну сотрудникам французских миссий.

"Наша реакция является немедленной, решительной и очень пропорциональной на данном этапе, с тем же требованием – возвращение в Алжир всех обладателей дипломатических паспортов, не имеющих визы", – заявил министр, не уточняя, сколько алжирских дипломатов высылают.

В воскресенье Алжир вызвал временного поверенного Франции и приказал, чтобы чиновники, находившиеся в Алжире в качестве временного усиления команды миссий, должны выехать.

С точки зрения Парижа, Алжир нарушает двустороннее соглашение 2013 года, в одностороннем порядке установив новые условия доступа на свою территорию для французских госслужащих-обладателей дипломатических или служебных паспортов.

Этот эпизод является очередным витком обострения в отношениях между Францией и Алжиром.

В апреле Франция решила выслать 12 сотрудников дипломатических учреждений Алжира, а также отозвать своего посла для консультаций в ответ на такой шаг алжирской стороны.

В прошлом году Алжир отозвал посла из Франции после решения Парижа по Западной Сахаре.