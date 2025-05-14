Сікорський відреагував на слова Келлога щодо розміщення польських сил в Україні

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевняє, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа.

Його слова цитує Wprost, передає "Європейська правда".

Як відомо, у вівторок, 13 травня, спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни РФ проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

"Припиніть маніпулювати", – відповів на це Сікорський.

На його думку, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться.

"Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі", – наголосив Сікорський.

Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.

А лідер найбільшої опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив "обман" з боку прем’єр-міністра Дональда Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа.