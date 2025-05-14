Мерц похвалив Шольца за "проривну" та "історичну" реакцію на війну РФ проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвально висловився про свого попередника на посаді Олафа Шольца, відзначивши, зокрема його позицію щодо війни РФ проти України.

Заяву Мерца наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав новий очільник уряду Німеччини, його фракція "далеко не з усіма рішеннями була згодна". Однак Шольц і його уряд "провели Німеччину через період виняткових криз", додав він.

За словами Мерца, реакція Шольца на загарбницьку війну Росії проти України була "проривною" та "історичною".

Мерц також наголосив, що зміна уряду відбулася "професійно, гладко і колегіально", що свідчить "про демократичну зрілість нашої країни".

Нагадаємо, процес призначення нового уряду почався з безпрецедентної несподіванки – Мерцу вперше в новітній історії країни не вистачило голосів для призначення канцлером з першої спроби.

Крім того, новий уряд розпочав роботу з украй низькою популярністю серед німців.

Детально про це – у статті Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини.