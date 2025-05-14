Мерц похвалил Шольца за "прорывную" и "историческую" реакцию на войну РФ против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрительно отозвался о своем предшественнике на посту Олафе Шольце, отметив, в частности, его позицию по войне РФ против Украины.

Заявление Мерца приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Как указал новый глава правительства Германии, его фракция "далеко не со всеми решениями была согласна". Однако Шольц и его правительство "провели Германию через период исключительных кризисов", добавил он.

По словам Мерца, реакция Шольца на захватническую войну России против Украины была "прорывной" и "исторической".

Мерц также подчеркнул, что смена правительства прошла "профессионально, гладко и коллегиально", что свидетельствует "о демократической зрелости нашей страны".

Напомним, процесс назначения нового правительства начался с беспрецедентной неожиданности – Мерцу впервые в новейшей истории страны не хватило голосов для назначения канцлером с первой попытки.

Кроме того, новое правительство приступило к работе с крайне низкой популярностью среди немцев.

Подробнее об этом – в статье Канцлер со второй попытки: как избрание Мерца стало политическим землетрясением для Германии.